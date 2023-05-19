Саудовская Аравия предложила посредничество между Россией и Украиной

Государство уже сыграло важную роль в организации обмена пленными

Саудовская Аравия готова продолжать прикладывать посреднические усилия между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 19 мая, премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Политик заверил, что Эр-Рияд поддерживает все, "что способствует снижению остроты кризиса на Украине".

Саудовский принц вновь подчеркнул готовность своей страны продолжать посреднические усилия для решения проблем между Москвой и Киевом, сообщает ТАСС.

Саудовская Аравия сыграла важную роль в обмене военнопленными между Россией и Украиной в 2022 году. Операция по обмену пленными проходила под личным надзором наследного принца Саудовской Аравии. В МИД государства подчеркивали, что Эр-Рияд стремится оказать поддержку в целях достижения урегулирования кризиса на Украине и готов работать со всеми сторонами для поиска мирного решения.

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