Запад тем временем продолжает решать судьбу Украины без участия Киева

Собравшись в центре Тбилиси, десятки активистов грузинской партии "Время" берут курс на аэропорт. В здание их не пропускает полиция, взявшая периметр под контроль. Оттого митинговать приходится на подступах.

Не менее шумными оказываются и грузинские журналисты, многим из которых была поставлена задача - задавать провокационные вопросы пассажирам, прилетевшим из Москвы.

В остальном все прошло вполне себе мирно, учитывая, что большая часть грузин выступает за возобновление авиасообщения с Россией, которое отсутствовало последние четыре года. Властям, давшим на это согласие, теперь стоит готовиться. ЕС вполне может ввести против Грузии санкции. Впрочем, пока евробюрократам не до того. На повестке заседание "Семерки", которое стартовало сегодня в Японии.

К началу этого саммита журнал Economist выпустил большой аналитический материал, выводы из которого не сулят G7 ничего хорошего: "Относительная экономическая мощь "Большой семерки" снижается, а вместе с ней и влияние международного порядка, который она представляет. Японские дипломаты, перед саммитом объехавшие многие страны "глобального Юга", считают, что Западу не удается убедить многие бедные страны в преимуществах нынешнего порядка. Они сообщают, что слышали множество жалоб на Америку от лидеров других стран. Правящие элиты во многих развивающихся странах начинают отдавать предпочтение сотрудничеству со странами, входящими в БРИКС, которые предлагают больше стабильности".

Спасибо санкциям и мудрой политике западных лидеров, подорвавших доверие мира к прежней Бреттон-Вудской системе, в центре которой стоит доллар. Теперь же многие страны начинают от него отказываться. И это уже новая реальность, в которой Запад, разумеется, хотел бы сохранить свое лидерство. На встрече в Японии это одна из ключевых тем. Именно с ней увязан и украинский конфликт, который выгоден США и союзникам исключительно в горячей фазе. Оттого Зеленскому фактически прямо говорят - никаких переговоров.

"Мы все хотим положить конец этой войне. Украинцы больше всего хотят мира - но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые ставят знак равенства между агрессором и жертвой, должны быть отвергнуты", - заявила Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии.

Боеприпасы и технику Киеву будут поставлять исправно, расширяя список военной номенклатуры. Например, за счет боевых самолетов. Официально решение пока не принято. Однако - это лишь вопрос времени, учитывая, что утечки на этот счет уже пошли. В частности, телеканал CNN сообщил, что в Белом доме совсем не против передачи Украине американских F-16 другими странами.

Эта тема - тоже среди ключевых на саммите "Cемерки". В этот раз он проходит в японском городе Хиросима, который прекрасно помнит , что американцы не стесняют себя в средствах достижения целей.

Вот и на Украине, говорит секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, Вашингтон начинал с "Джавелинов". А потом дал добро англичанам на передачу Киеву боеприпасов с обедненным ураном. Часть из них Россия уничтожила, что уже привело к определенным последствиям.

"Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации", - отметил Патрушев.

Зеленскому сейчас не до радиации. Он в очередном рекламном туре, который включает в себя не только вояж по Европе, но и визит на саммит Лиги арабских государств. Туда он прибыл сегодня, выступив с обличительной речью. Мол, ЛАГ мало уделяет внимания вопросу Крыма и "притеснению там крымских татар-мусульман". А уже завтра украинский гарант переместится в Японию. Вопрос только зачем? Учитывая тот факт, что все решения и так принимаются без него. На сайте Белого дома уже опубликовано совместное заявление "Семерки" по Украине.

Александр Панюшкин, ТВ Центр

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