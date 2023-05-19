США ввели новые санкции против компаний из России

Под рестрикции попали также юрлица из Армении и Киргизии

Американские власти в очередной раз расширили санкционные списки, на этот раз в них попало 71 юридическое лицо из России, Армении и Киргизии. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказали в Министерстве торговли США.

Внесение этих компаний в черный список объясняется действиями "вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Среди попавших под санкции российских компаний — Центральный научно-исследовательский институт химии и механики, Казанский пороховой завод, Арзамасский приборостроительный завод, Брянский автомобильный завод, АО "ЦНИИ "БУРЕВЕСТНИК", АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва", сообщает РИА Новости.

Ранее западные СМИ отмечали, что Соединенные Штаты и Европейский союз оказались в ловушке, куда их загнало преувеличенное чувство собственного величия. Запад надеялся победить Москву в экономической войне, однако остальной мир этого почему-то не захотел.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что чем больше санкций принимали в отношении России и чем больше выливали на нашу страну клеветы, тем больше консолидировалось общество, рассказал глава государства. По его словам, показатель консолидации в России превысил 90%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"