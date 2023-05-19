Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Greenpeace

Активисты Greenpeace занимаются антироссийской пропагандой

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность организации Greenpeace, сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняется в сообщении, деятельность этой НКО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Согласно заявлению Генпрокуратуры, природоохранная деятельность Greenpeace фактически сопровождается продвижением политической позиции, а также попытками вмешательства во внутренние дела России. При этом активисты Greenpeace призывают к ужесточению санкционных мер и занимаются антироссийской пропагандой.

Кроме того, добавили в ведомстве, работа Greenpeace препятствует реализации российских государственных программ. Также фонд финансирует деятельность иноагентов, его усилия направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки.

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