В армию России поступили более 117 тысяч добровольцев и контрактников

Работа над доукомплектованием Вооруженных Сил продолжается

С января 2023 года в Вооруженные силы России для службы по контракту и в составе добровольных формирований приняли свыше 117 400 человек. Такое заявление сделал в пятницу, 19 мая, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что работа по доукомплектованию российской армии по поручению главы государства продолжается, "из этой цифры и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что необходимо сосредоточиться на эффективных решениях и эффективных практиках, которые помогут доукомплектованию российской армии военнослужащими по контракту. В частности, нужно совершенствовать законодательство в этой части, указывал политик.

При этом российский лидер Владимир Путин поддержал идею выравнивания денежного довольствия всех участников спецоперации. До этого мобилизованный доброволец получал 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, а военнослужащий по контракту получил бы эти средства лишь в том случае, если будет находиться непосредственно на передовой.

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