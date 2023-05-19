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Индонезия предложила "стать мостом" между Россией и Украиной

17:20
  • пятница
  • 19 мая 2023

Целый ряд государств выступает за возобновление мирных переговоров

Индонезия готова выступить в качестве моста между Россией и Украиной во избежание дальнейшей эскалации украинского конфликта. Такое заявление сделал в пятницу. 19 мая, индонезийский президент Джоко Видодо.
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Политик подчеркнул важность диалога между Киевом и Москвой и заявил, что Индонезия готова внести свой вклад в преодоление разногласий.

Джоко Видодо напомнил, что за все время российско-украинского конфликта политика санкций западных государств не привела к какому-либо эффекту. Нейтральная позиция Индонезии означает, что она не согласилась с экономическими санкциями против России, навязанными Соединенными Штатами и западными союзниками, цитирует политика РИА Новости.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что многие страны мира стремятся "как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России". По утверждению украинского политика, извне идет "нагнетание ситуации" и "запущена очень большая кампания по этому поводу".

Москва неоднократно подчеркивала, что переговорный процесс был свернут в апреле 2022 года из-за позиции Киева, игнорировавшего инициативы российской стороны и выдвигавшего неприемлемые условия. При этом Россия готова к конструктивному обсуждению мирных инициатив.

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