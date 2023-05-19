Путин: все на передовой - герои

И неважно, какую кто получает награду

Запад не прекращает атаки на российскую историю, культуру и духовные ценности, как и попытки вбить клин в согласие и братство народов нашей страны. Об этом Владимир Путин заявил на совещание Совета по межнациональным отношениям, которое провел по видеосвязи из Пятигорска.

Главной темой стала стратегия национальной политики, которая должна быть скорректирована в соответствии с международной ситуацией, в условиях агрессивного внешнего давления и развернутой в мире мощнейшей антироссийской пропаганды. Президент особо отметил необходимость включения новых регионов в общее социокультурное пространство. Глава государства обратил внимание на необходимость контроля за реализацией стратегии нацполитики.

Путин: "Чтобы обновленная стратегия национальной политики заработала в полную силу, принесла реальные результаты, прошу правительство проверить качество работы государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Сейчас она лишь фиксирует уже произошедшие события, а должна отслеживать возможные точки напряженности, потенциальные риски, собирать данные об экстремистских призывах и конфликтах на национальной или религиозной почве, давать сигнал правоохранительным структурам и региональным органам власти к оперативному реагированию".

Президент также подчеркнул, что в последнее время все больше недружественных стран считают многонациональность России ее уязвимым местом и делают все, чтобы разобщить страну. Якобы от лица наших народов создают различные общественно-политические объединения, устраивая провокации и предлагая расчленить российское государство на десятки мелких образований.

Путин: "Нагло заявляют о необходимости так называемой деколонизации России. Говорят на своем собственном языке. Сами - бывшие колонии, страны, которые владели колониями, а сегодня проводят неоколониальную политику. Они поэтому говорят о нас, думая о себе. Думая, что мы такие же, как они. А наши противники - люди с неоколониальным мышлением, недоумки - на самом деле не понимают, что это разнообразие делает нас сильнее. Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. Я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков они заняли бы второе место. Почему второе? Потому что недоумки".

Среди участников совещания были бойцы и ветераны спецоперации. Один из них ополченец Донбасса Рафи Абдулла Джабар в ходе военных действий потерял обе ноги. Он рассказал Владимиру Путину, как много православных людей - студентов, врачей, шахтеров, военных разных национальностей - пришли сдавать для него, мусульманина, кровь. Джабар выразил благодарность народу России и заявил, что является русским солдатом. Президент обещал помочь ополченцу решить проблему со здоровьем и поблагодарил за преданность тем ценностям, ради которых мы живем и боремся.

Путин: "Все, кто на передовой, все и есть герои. Это неважно даже, к каким наградам они представлены. И этот межнациональный, межконфессиональный замес у нас настолько сильный. Я позавчера разговаривал с командиром одной из бригад, который сменил на посту погибшего своего товарища, другого командира бригады. Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет блестяще. В этой должности четыре дня. Я говорю: "Голос что-то тяжелый у вас". Он говорит: "Четыре дня не спал". Вот это и есть боевой героизм, и в непростых условиях он выполнил все стоящие перед ним и его подразделением задачи. И уже неважно, какую кто получает награду. Ясно, что это у всех героическая боевая работа".

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