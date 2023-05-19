ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

WhatsApp могут впервые оштрафовать за неудаление запрещенной информации

17:36
  • пятница
  • 19 мая 2023

Мессенджеру грозит штраф до 4 млн рублей

В Таганский суд Москвы поступил административный протокол, составленный в отношении мессенджера WhatsApp за отказ удалять запрещенный в России контент. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказали в пресс-службе суда.
Google оштрафован на 3 млн рублей за фейки о спецоперации

Как уточнили в суде, речь идет о запрещенной информации относительно распространения наркотических средств. Протокол был составлен по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях России.

За это нарушение WhatsApp грозит штраф в размере до 4 млн рублей. Дата рассмотрения протокола судом еще не назначена, сообщает "Интерфакс".

С 1 марта 2023 года ряду российских организаций запрещено использовать при предоставлении услуг сервисы Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и некоторые другие иностранные мессенджеры. В России начали действовать поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", принятые в 2022 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
WhatsApp
WhatsApp
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.