WhatsApp могут впервые оштрафовать за неудаление запрещенной информации

Мессенджеру грозит штраф до 4 млн рублей

В Таганский суд Москвы поступил административный протокол, составленный в отношении мессенджера WhatsApp за отказ удалять запрещенный в России контент. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказали в пресс-службе суда.

Как уточнили в суде, речь идет о запрещенной информации относительно распространения наркотических средств. Протокол был составлен по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях России.

За это нарушение WhatsApp грозит штраф в размере до 4 млн рублей. Дата рассмотрения протокола судом еще не назначена, сообщает "Интерфакс".

С 1 марта 2023 года ряду российских организаций запрещено использовать при предоставлении услуг сервисы Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и некоторые другие иностранные мессенджеры. В России начали действовать поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", принятые в 2022 году.

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