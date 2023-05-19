Путин отметил отсутствие фантазии у противников России

Они действуют одними и теми же методами

Противники России продолжат совершенствовать способы воздействия, в том числе через своих агентов. Такое заявление сделал в пятницу, 19 мая, российский лидер Владимир Путин.

Глава государства призвал иметь в виду, что "будет борьба продолжаться, без всякого сомнения", а противники нашей страны попытаются усовершенствовать инструменты воздействия.

Наши геополитические противники делали это на протяжении веков, делают сейчас и, безусловно, будут делать это в будущем, подчеркнул Путин. По его мнению, у государств, противостоящих России, "никакой фантазии", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин указывал, что Запад пытался организовать против России экономический фронт, однако "нигде ничего не добился".

Российский лидер также отмечал, что ситуация с антироссийскими санкциями напоминает пословицу "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Ожидание "краха" российской экономики можно назвать преувеличенными слухами, при этом авторам санкций приходится несладко, указал Путин.

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