ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отметил отсутствие фантазии у противников России

17:56
  • пятница
  • 19 мая 2023

Они действуют одними и теми же методами

Противники России продолжат совершенствовать способы воздействия, в том числе через своих агентов. Такое заявление сделал в пятницу, 19 мая, российский лидер Владимир Путин.

Путин рассказал об атаках на духовные ценности России
Путин напомнил "недоумкам" про сильную сторону России

Глава государства призвал иметь в виду, что "будет борьба продолжаться, без всякого сомнения", а противники нашей страны попытаются усовершенствовать инструменты воздействия.

Наши геополитические противники делали это на протяжении веков, делают сейчас и, безусловно, будут делать это в будущем, подчеркнул Путин. По его мнению, у государств, противостоящих России, "никакой фантазии", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин указывал, что Запад пытался организовать против России экономический фронт, однако "нигде ничего не добился".

Российский лидер также отмечал, что ситуация с антироссийскими санкциями напоминает пословицу "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь". Ожидание "краха" российской экономики можно назвать преувеличенными слухами, при этом авторам санкций приходится несладко, указал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.