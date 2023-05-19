Собянин: Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира

Художественная подсветка подчеркивает архитектурные особенности зданий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что уровень освещенности Москвы вырос в два раза за 12 лет, российская столица входит в пятерку самых ярких городов мира.

Как уточнил градоначальник, художественная подсветка подчеркивает архитектурные особенности зданий.

"Город выглядит ночью не просто светлым, а даже сказочным. При этом в наружном освещении используем энергоэффективные технологии", - указал также Собянин.

По словам мэра, как самоцветы оформлены 23 моста через Москву-реку и Яузу, Большой Москворецкий мост напоминает опал, Новоарбатский - тигровый глаз, Лужнецкий - агат и кварц, а Крымский - рутил и кварц. Для оформления же Садового кольца был выбран цвет золота. Ночью верхняя часть строений залита теплым желтым, нижняя - белым.

Вместе с тем над пешеходными улицами в центре сияют тысячи огней световой инсталляции "звездное небо".

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