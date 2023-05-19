Россия объявила в розыск прокурора МУС за выдачу ордера на арест Путина

Карим Ахмад Хан появился в базе разыскиваемых лиц МВД

Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмада Хана, который выдал ордеры на арест президента Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

МВД, в базе которого появилась соответствующая информация, пока не прокомментировало это решение, сообщает "Интерфакс".

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при российском лидере по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. После этого министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что если власти Германии решат исполнить решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте российского президента Владимира Путина, это будет равносильно объявлению войны.

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