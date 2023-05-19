Боррель заверил в отсутствии претензий к Индии из-за российской нефти

Из-за прежних заявлений главы евродипломатии возникли вопросы

Вопрос об экспорте в Евросоюз индийских нефтепродуктов из российского сырья для привлечения внимания к европейским операторам, а не ради критики индийского правительства. Такое заявление сделал в пятницу, 19 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

До этого Боррель заявил, что Брюссель должен принять меры в отношении Индии, которая якобы перерабатывает нефть из России для продажи в Европе, поскольку это, "безусловно, является обходом санкций".

Разъясняя собственные слова, политик отметил, что "мы не можем закрывать глаза на то, как компании ЕС сами обходят санкции, покупая переработанную нефть из России". Он счел необходимым изучить действия экономических операторов в Евросоюзе на предмет обхода рестрикций, сообщает РИА Новости.

В феврале заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал, что цена, по которой Россия продает Индии нефть, формируется рыночными методами. Дипломат заверил, что российская сторона продолжит экспортировать в Индию столько нефти, сколько ей требуется для обеспечения собственной энергетической безопасности.

Посол России в Нью-Дели Денис Алипов заявил, что информация о том, что Индия придерживается установленного Западом механизма потолка цен на российскую нефть, недостоверна.

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