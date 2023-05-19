Прилепин перенес еще одну операцию

На писателя было совершено покушение

Писателю Захару Прилепину провели очередную операцию, он находится в сознании. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам политика, врачи надеются, что эта операция станет финальным серьезным оперативным вмешательством. В этот раз также работали командой врачи федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородские медики.

Все прошло штатно, Прилепин "держится как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер", подчеркнул Никитин в своем Telegram-канале.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что покушение на российского писателя Захара Прилепина – хорошо подготовленная операция украинских спецслужб. У обвиняемого, задержанного по горячим следам, были соучастники. В ходе следственных мероприятий в Московской области был обнаружен тайник с боеприпасами, которые использовали для подрыва автомобиля Прилепина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Киев спонсирует и организовывает убийства россиян. Он также назвал Украину де-факто государством — спонсором терроризма.

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