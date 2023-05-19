Эрдоган отказался от третьего президентского срока

Политик борется за переизбрание президентом Турции на второй срок

Реджеп Тайип Эрдоган решил не баллотироваться на третий срок в случае своего переизбрания президентом Турции на второй срок. Об этом заявил политик в пятницу, 19 мая, незадолго до второго тура голосования.

В ответ на вопрос о том, планирует ли он возглавлять страну до 2033 года, Эрдоган напомнил, что законодательство Турции не допускает избрания одного и того же человека президентом на три срока подряд.

Политик заверил, что "с переизбранием на второй срок этот процесс благополучно завершится" для него, сообщает ТАСС.

Центризбирком Турции подвел окончательные результаты голосования в рамках президентских выборов. Эрдоган набрал 49,24% голосов избирателей, за его оппонента Кемаль Кылычдароглу проголосовали 45,07%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, 28 мая состоится второй тур выборов.

Эрдоган заверил, что политика Турции в отношении России не претерпит каких-либо изменений, если он останется главой государства по итогам второго тура выборов. По его словам, в качестве президента Турции нельзя позволить себе "обижаться и сердиться", поэтому он "проводил встречи со всеми наилучшим образом".

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