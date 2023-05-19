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Канада ввела новые антироссийские санкции

19:40
  • пятница
  • 19 мая 2023

Оттава неоднократно предпринимала такие шаги

Канадские власти вновь расширили антироссийские санкции, включив в них новых физических и юридических лиц. Объявление Оттавы о новых ограничительных мерах последовало за аналогичным заявлением Вашингтона.

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Под действие ограничительных мер попали, в частности, омбудсмен Татьяна Москалькова, российский министр просвещения Сергей Кравцов, глава Подмосковья Андрей Воробьев, экс-постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Кроме того, Канада вводит санкции против Минпросвещения России, Общероссийского народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса спасателей, сообщает ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции на Украине Канада неоднократно вводила и расширяла рестрикции. В апреле под их действие попали 14 физических и 34 юридических лица из России, в том числе связанные с ЧВК "Вагнер".

Россия ответила симметричными мерами в отношении канадских чиновников и активистов "многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо".

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