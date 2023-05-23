За неделю в России госпитализировано 3529 больных коронавирусом

С 15 по 21 мая

С 15 по 21 мая в России госпитализировано 3529 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 23 мая, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 23618 человек, скончались 183 пациента с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлено 2516 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 603. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1346 человек, в Московской области – 322.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22917873 случая заболевания, зарегистрировано 398919 летальных исходов.

Ранее портал стопкоронавирус.рф проинформировал, что с 23 мая ковид-статистика в России будет публиковаться не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка будет выходить по вторникам.

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