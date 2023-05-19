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Россия закрывает въезд для 500 американцев

19:43
  • пятница
  • 19 мая 2023

В том числе - для Барака Обамы

Министерство иностранных дел сообщило в пятницу вечером, что в ответ на регулярно вводимые Соединенными Штатами антироссийские санкции закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев.
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"Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан", - указано в сообщении.

Кроме того, в МИД добавили, что отклоняют запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж журналиста Эвана Гершковича. Это ответ на невыдачу виз российским журналистам из пула Сергея Лаврова.

В санкционный список попали, в частности, бывший президент США Барак Обама, куратор Белого дома по борьбе с "российской дезинформацией" Нина Янкович, генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон, губернатор штата Небраска Джеймс Пиллен и заместитель директора нью-йоркского подразделения ФБР Майкл Дрисколл.

С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

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