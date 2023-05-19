Это могло произойти при ударе российского "Кинжала"

Вооруженные силы США могли понести потери в живой силе при ударе российской гиперзвуковой ракеты "Кинжао" по зенитно-ракетному комплексу Patriot в Киеве, который предоставили армии Украины США. Такое мнение в пятницу, 19 мая, высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Как заявил Макгрегор, "если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал", поэтому "мы потеряли там своих военных", сообщает РИА Новости.

Киев скрывает информацию о своих потерях в ходе боевых действий против России. Однако украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что цена, которую придется заплатить украинской армии за контрнаступление, будет ужасной.

По признанию командиров ВСУ, только за последний месяц и только пропавшими без вести в Артемовске числятся более двух тысяч националистов.

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