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Американцев не пустили к арестованному в России Гершковичу

20:19
  • пятница
  • 19 мая 2023

Журналисту вменили шпионаж

Российская сторона отказала американской в консульском доступе к арестованному в России по обвинению в шпионаже журналисту Эвану Гершковичу. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказали в МИД России.
Американский журналист Гершкович оставлен под стражей

В ведомстве подчеркнули, что в связи с новыми санкционными действиями США Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции.

За отказ США выдать визы журналистам из России, которые должны были освещать деятельность российской делегации в Совбезе ООН, Москва отклонила запрос Вашингтона на консульский доступ к Гершковичу, сообщает РИА Новости.

Журналиста, работавшего в московском бюро The Wall Street Journal, задержали в Екатеринбурге при попытке получить секретные сведения. Об этом ФСБ объявило 30 марта. В тот же день Гершкович был отправлен в СИЗО до конца мая.

17 апреля, американский посол в России Линн Трейси посетила в СИЗО Лефортово Эвана Гершковича. Дипломат заявила, что американцы впервые получили доступ к журналисту "с момента его неправомерного задержания". По словам Трейси, арестованный "чувствует себя хорошо, держится стойко". Посол потребовала освобождения журналиста.

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Журналист Эван Гершкович
Журналист Эван Гершкович
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