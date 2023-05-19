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Источники рассказали о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

20:40
  • пятница
  • 19 мая 2023

Они тренируют подразделения для возможной высадки на берег реки

Украинские штурмовые подразделения начали активную фазу подготовки к форсированию Днепра. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказали осведомленные источники.

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Как пишет The Washington Post, форсировать Днепр ВСУ планируют на катерах и по понтонному мосту, а перебрасывать тяжелое вооружение собираются на баржах.

Украинский бригадный генерал Михаил Драпатый утверждает, что спецназовцы уже начали переходить на левый берег реки для проведения рейдов. Однако военный признал, что закрепиться там ВСУ не смогли, поскольку российская армия пресекает подобные попытки.

В Запорожской области ранее отмечали, что Киев прорабатывает несколько сценариев контрнаступления, при этом речь идет о сухопутной операции и о форсировании Днепра в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Временно исполняющий обязанности главы российского региона Владимир Сальдо также предупреждал, что на правобережье Днепра бойцы Вооруженных сил Украины "маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства". Это говорит о подготовке попытки ВСУ переправиться через реку.

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