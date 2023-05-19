Путин провел встречу с Кадыровым

У президента назначены встречи с руководителями других регионов СКФО

Президент России Владимир Путин, который 19 мая в Пятигорске провел заседание Совета по межнациональным отношениям, еще на один день задержится в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель главы государства сообщил, что Путин уже провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а на субботу намечены встречи с руководителями других регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщает "Интерфакс".

В марте Путин принял Кадырова в Кремле. Глава Чечни проинформировал российского лидера о социально-экономических достижениях региона в 2022 году. Как заявил в начале встречи Кадыров, "в республике у нас все очень неплохо", причем "это благодаря Вам". Однако Путин заявил, что это "благодаря чеченскому народу".

Глава государства также заявил Кадырову, что видит, "как ваши парни воюют в зоне СВО", и попросил передать им самые наилучшие слова и большую благодарность.

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