Москва потребовала от ЮНЕСКО реакции на преступления против российских журналистов

Россия напомнила про мандат секретариата ЮНЕСКО надлежащим образом реагировать на ущемление прав СМИ

Секретариат ЮНЕСКО обязан осуждать преследование и преступления против российских журналистов. Такое заявление сделало в пятницу, 19 мая, постпредство России при международной организации.

Там напомнили про преступления против сотрудников российских СМИ на Украине, в Прибалтике и Молдавии, произвольную блокировку аккаунтов российских СМИ на Западе, гонение на прессу через экстремистский сайт "Миротворец".

В ЮНЕСКО должны обеспечить инклюзивный подход при подготовке международных мероприятий по вопросам свободы печати, цитирует заявление российских дипломатов РИА Новости.

После начала Россией спецоперации на Украине ряд западных государств в русле санкционной политики запретили вещание российских телеканалов на своей территории и объявили вне закона другие российские СМИ.

Еще одним громким скандалом стало решение Соединенных Штатов отказать в выдаче американских виз российским журналистам, которые собирались в Нью-Йорк на мероприятия Совета Безопасности ООН в период председательства в этой организации России. Объясняя причину такого решения, Вашингтон обвинил российские СМИ в распространении пропаганды.

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