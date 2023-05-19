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Появились данные о позиции G7 по переговорам на Украине

21:40
  • пятница
  • 19 мая 2023

Саммит "Большой семерки" проходит в Хиросиме

Участники саммита "Большой семерки" (G7) при обсуждении темы конфликта на Украине решили отказаться от привлечения в качестве посредников других государств. Об этом в пятницу, 19 мая, рассказали осведомленные источники газеты Corriere della Sera.
В СНБО сообщили о кампании других стран по возобновлению мирных переговоров

Как пишет издание, в G7 решили признать "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского единственной основой для установления мира в этой стране.

При этом, рассказали источники, в "Большой семерке" не смогли придумать способ убедить третьи страны не поддерживать Россию.

С предложениями о посредничестве в урегулировании конфликта между Россией и Украиной ранее выступил целый ряд государств, включая Францию, Белоруссию, Китай, Ватикан, ЮАР, Саудовскую Аравию.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что его государство готово "стать мостом" между Москвой и Киевом для мирного урегулирования конфликта. Политик подчеркнул, что его страна, не примкнув к западным санкциям в отношении России, сохранила нейтральную позицию в сложившейся геополитической ситуации.

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