Эрдоган: Турция не будет потакать Западу по антироссийским санкциям

Анкара не присоединялась к рестрикциям

Турция не станет идти на поводу у Запада и вводить санкции в отношении России. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик раскритиковал обещания своих политических конкурентов заново построить отношения с другими странами в случае победы на выборах в Турции.

По словам Эрдогана, "что касается санкций в отношении крупнейшего торгового партнера Турции – России, то они сказали, что сделают все, требуемое Западом". Однако "никогда такого не будет в нашей политике", цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле с большим вниманием наблюдают за президентскими выборами в Турции. Москва надеется, что сотрудничество двух стран будет продолжаться вне зависимости, кто победит на выборах, сообщил чиновник.

При этом Песков охарактеризовал позицию, занимаемую властями Турции в сложившейся геополитической ситуации, как очень ответственную, суверенную и продуманную.

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