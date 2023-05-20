ВСУ нанесли удар по Мариуполю дальнобойными ракетами

Пострадавших нет

Украинские войска нанесли два удара по Мариуполю дальнобойными ракетами. Об этом сообщили власти ДНР.

Вечером 19 мая ВСУ ударили по окраинам города, взрывы раздавались в районе аэропорта. Часть ракет удалось сбить расчётам ПВО. Второй удар был нанесён утром в субботу.

"Утром снова был обстрел. Слава богу, без пострадавших. Работают дальнобойными ракетами, их тип уточняется", - сказал ТАСС представитель силовых структур ДНР.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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