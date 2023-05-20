ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Расчёты установок "Град" нанесли удары по позициям ВСУ

10:41
  • суббота
  • 20 мая 2023

Все цели поражены

Расчёты реактивных систем залпового огня "Град" нанесли мощные удары по объектам украинских националистов. Для наведения на цель российским артиллеристам требуется всего несколько минут. Снаряды выпускают по местам сосредоточения сил противника, командным пунктам и артиллерийским батареям.

Точность нанесения ударов из РСЗО фиксируют с помощью беспилотников. Отработав, бойцы оперативно меняют позицию, чтобы не дать неонацистам возможности нанести ответный удар. Вместе с профессиональными военными боевые задачи в ходе СВО выполняют также мобилизованные, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
РСЗО "Град" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.