Расчёты установок "Град" нанесли удары по позициям ВСУ

Все цели поражены

Расчёты реактивных систем залпового огня "Град" нанесли мощные удары по объектам украинских националистов. Для наведения на цель российским артиллеристам требуется всего несколько минут. Снаряды выпускают по местам сосредоточения сил противника, командным пунктам и артиллерийским батареям.

Точность нанесения ударов из РСЗО фиксируют с помощью беспилотников. Отработав, бойцы оперативно меняют позицию, чтобы не дать неонацистам возможности нанести ответный удар. Вместе с профессиональными военными боевые задачи в ходе СВО выполняют также мобилизованные, сообщает "ТВ Центр".

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