Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Рядовой Ценд-Аюр Динчит в ходе освобождения одного из населённых пунктов лично ликвидировал семерых неонацистов из стрелкового оружия и подавил две миномётные позиции ВСУ.

Затем, рискуя собственной жизнью, рядовой Динчит вынес из-под огня троих раненых сослуживцев, доставил их в безопасное место и оказал неотложную медицинскую помощь, сообщает "ТВ Центр".

Командир танкового взвода лейтенант Никита Мушлантов применил нестандартную тактику в ходе боя с превосходящими силами ВСУ. Экипаж лейтенанта Мушлантова вывел из строя пять танков, пять бронеавтомобилей и подавил многоуровневую огневую точку неонацистов, в которую они превратили нежилую многоэтажку.

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