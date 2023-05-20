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Спас сослуживцев: названы новые имена героев СВО

11:02
  • суббота
  • 20 мая 2023

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Рядовой Ценд-Аюр Динчит в ходе освобождения одного из населённых пунктов лично ликвидировал семерых неонацистов из стрелкового оружия и подавил две миномётные позиции ВСУ.

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Затем, рискуя собственной жизнью, рядовой Динчит вынес из-под огня троих раненых сослуживцев, доставил их в безопасное место и оказал неотложную медицинскую помощь, сообщает "ТВ Центр".

Командир танкового взвода лейтенант Никита Мушлантов применил нестандартную тактику в ходе боя с превосходящими силами ВСУ. Экипаж лейтенанта Мушлантова вывел из строя пять танков, пять бронеавтомобилей и подавил многоуровневую огневую точку неонацистов, в которую они превратили нежилую многоэтажку.

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