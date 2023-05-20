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США и союзники договариваются о передаче Киеву F-16

10:19
  • суббота
  • 20 мая 2023

Началось обучение украинских пилотов

Вашингтон вместе с союзниками решают, кто и сколько истребителей передаст Киеву. Речь идёт о самолётах F-16 Falcon.
Пентагон ошибся с оценкой поставленного Киеву оружия на 3 млрд долларов

"В предстоящие месяцы мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, где будут переданы самолёты, кто их передаст и сколько", - сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, сейчас идёт обучение украинских пилотов для управления F-16, этот процесс поддерживает Джо Байден.

Салливан отметил, что США при поставках оружия Украине действуют так, чтобы избежать Третьей мировой войны.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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