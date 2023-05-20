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Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах в Киеве

11:20
  • суббота
  • 20 мая 2023

Звучат сирены воздушной тревоги

Мощные взрывы прогремели этой ночью в крупных городах Украины, более 20-ти из них -  в столице, сообщили местные власти и СМИ. В одной из киевских промзон полыхает мощный пожар. По словам очевидцев, в Соломенском районе уничтожен западный комплекс ПВО Iris-T.
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Также поступают сообщения о взрывах в аэропорту “Борисполь” и поражении военных объектов в Николаеве. Сирены воздушной тревоги звучали ночью в Черниговской и Житомирской областях, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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