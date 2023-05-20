Завершается операция по освобождению Артёмовска

Остались считанные метры

Критическое положение сложилось у киевских боевиков в Артёмовске. Российским штурмовым группам осталось освободить всего несколько сотен квадратных метров территории, сообщает "ТВ Центр".

Улица Чайковского в микрорайоне Самолёт. Две полуразрушенные высотки над которыми поднимается густой черный дым - это последний рубеж обороны боевиков в Артёмовске. Всего 600 квадратных метров.

По развалинам, где засели боевики плотно работает артиллерия. Идти в лобовой штурм только силами пехоты - сложно и опасно. Местность открытая. Каждый клочок земли простреливается. Где возможно, бойцы, прячась за грудами кирпича и бетона, подтаскивают миномёты и станковые гранатомёты.

Пять выстрелов один за другим и пулеметная точка радикалов подавлена. Боевики бросают позицию. Мечутся по двору, пытаясь укрыться от автоматных очередей и кричат по-английски. Судя по всему, штурмовикам удалось выкурить из подъезда группу иностранных наёмников.

Ожесточённые бои идут и за контроль над флангами Артёмовска. Накануне российские батареи нанесли мощный удар по позициям боевиков в районе пригородных посёлков Богдановка и Клещеевка.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"