Им предстоит решить сложные бизнес-задачи

В Москве стартовал масштабный конкурс для IT специалистов "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект". Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", задача которого - поиск талантливых людей, создающих продукты и сервисы с использованием нейросетей.

Более шестисот участников со всей страны в течение трех дней будут работать в командах и решать непростые бизнес-задачи в рамках первого российского хакатона, объявленного организаторами. Победители получат крупные денежные призы, а все остальные участники смогут выиграть поездку по стране, сообщает "ТВ Центр".

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