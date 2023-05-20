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В Москве стартовал масштабный конкурс для IT-специалистов

12:18
  • суббота
  • 20 мая 2023

Им предстоит решить сложные бизнес-задачи

В Москве стартовал масштабный конкурс для IT специалистов "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект". Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", задача которого - поиск талантливых людей, создающих продукты и сервисы с использованием нейросетей.

Более шестисот участников со всей страны в течение трех дней будут работать в командах и решать непростые бизнес-задачи в рамках первого российского хакатона, объявленного организаторами. Победители получат крупные денежные призы, а все остальные участники смогут выиграть поездку по стране, сообщает "ТВ Центр".

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Конкурс "Цифровой прорыв"
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