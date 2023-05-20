Собянин рассказал об интересных археологических находках

Они пополнили коллекции московских музеев

Около 90 тысяч находок пополнили археологические коллекции Москвы за последние 12 лет. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, среди них встречаются вещи музейного уровня.

Например, медаль в память о коронации императрицы Анны Иоанновны, фрагмент глиняной расписной игрушки-всадника 16-го века или кремневое орудие эпохи неолита.

Такие находки стали возможны благодаря активному развитию и благоустройству города, а также реставрации памятников архитектуры. Только в прошлом году раскопки проводились на 650-ти площадках Москвы, в том числе в центре с его богатейшим культурным слоем, сообщает "ТВ Центр".

Каждый артефакт - частичка истории города, расширяющая наши знания о быте, профессиях и традициях многих поколений москвичей, отметил мэр.

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