ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Снег в конце мая: погода преподносит сюрпризы россиянам

13:01
  • суббота
  • 20 мая 2023

В Иркутской области резко похолодало

Неласковый май. На пороге лета погода преподнесла жителям ряда российских регионов сюрприз со знаком минус. В Якутии из-за мощного ледохода на реке Лена и подъёма уровня воды введён режим ЧС. А на соседнюю Иркутскую область обрушился весенний снегопад.
Ливни, град и снег: погода испытывает россиян на прочность

Кажется, этот май решил, что он - ноябрь, и устроил прошедшей ночью жителям Иркутска испытание - здесь выпала треть месячной нормы осадков. В некоторых районах области снежный покров не тает. В регионе также ожидаются заморозки до минус шести градусов и сильный северо-западный ветер, сообщает "ТВ Центр".

В Якутии на реке Лене продолжается ледоход. Его нижняя кромка в одном из районов почти достигла критической отметки. В аэропорту города Зырянска подтоплена взлётно-посадочная полоса и в ближайшие несколько дней вода здесь продолжит прибывать. Из отдалённых районов добраться можно только на судах с воздушной подушкой.

Заторов пока нет, но МЧС предупреждает, что в ближайшие несколько дней ледоход может замедлиться из-за понижения температуры. Это приведёт к росту уровня воды в реках.

Александра Панина, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.