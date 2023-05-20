Снег в конце мая: погода преподносит сюрпризы россиянам

В Иркутской области резко похолодало

Неласковый май. На пороге лета погода преподнесла жителям ряда российских регионов сюрприз со знаком минус. В Якутии из-за мощного ледохода на реке Лена и подъёма уровня воды введён режим ЧС. А на соседнюю Иркутскую область обрушился весенний снегопад.

Кажется, этот май решил, что он - ноябрь, и устроил прошедшей ночью жителям Иркутска испытание - здесь выпала треть месячной нормы осадков. В некоторых районах области снежный покров не тает. В регионе также ожидаются заморозки до минус шести градусов и сильный северо-западный ветер, сообщает "ТВ Центр".

В Якутии на реке Лене продолжается ледоход. Его нижняя кромка в одном из районов почти достигла критической отметки. В аэропорту города Зырянска подтоплена взлётно-посадочная полоса и в ближайшие несколько дней вода здесь продолжит прибывать. Из отдалённых районов добраться можно только на судах с воздушной подушкой.

Заторов пока нет, но МЧС предупреждает, что в ближайшие несколько дней ледоход может замедлиться из-за понижения температуры. Это приведёт к росту уровня воды в реках.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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