В Крыму началось обучение операторов современных беспилотников

Они будут выполнять задачи в зоне СВО

В Крыму стартовала программа подготовки операторов современных дронов. На полигоне военнослужащих обучают навыкам управления быстрыми, легкими и манёвренными беспилотниками, с помощью которых можно вести разведку, корректировать огонь артиллерии, а при необходимости и атаковать противника.

Военнослужащие Южного военного округа осваивают новую специальность – оператор FPV-дрона. Очки виртуальной реальности позволяют смотреть, что называется, глазами беспилотника и работать с безопасного расстояния до пяти километров, сообщает "ТВ Центр".

За тренажёрами - артиллеристы, разведчики, операторы противотанковых комплексов. В ходе СВО им уже приходилось использовать простые модели квадрокоптеров для корректировки огня. Теперь осваивают новые модели.

Курс обучения - три недели. Сначала – тридцать часов на симуляторе. Потерять технику можно одним неверным движением. Поэтому важно отработать движения до автоматизма.

Эти дроны называют длинной рукой штурмовиков. Каждый несет боеприпас, способный пробить до 40 сантиметров брони или уничтожить вражеский блиндаж. Манёвренный и очень быстрый. Такая птичка развивает скорость до 120 километров в час. Не то что человек – бронетехника не уйдёт. Укрытия и укрепления тоже не спасут. Этот дрон может залететь даже в открытую форточку, не говоря уже про уничтожение противника в широких траншеях.

Это, конечно, не замена другим видам вооружений - дополнение. Но есть цели, на которые эффективнее потратить беспилотник, чем несколько снарядов. Курсы переподготовки прошли уже несколько групп. Две сейчас на фронте.

Никита Васильев, «ТВ Центр»

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