В Москве за 3 года проведено более 500 исследований новых лекарств

20 мая отмечается День клинических исследований

За последние три года медики в Москве провели более 500 исследований новых лекарственных препаратов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в условиях импортозамещения это крайне важная цифра. Он также напомнил, что 20 мая во всём мире отмечается День клинических исследований.

Москва вот уже более 20 лет является флагманом этих научных изысканий. Собянин поздравил исследовательские команды с профессиональным праздником и пожелал им новых открытий и интересных задач.

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