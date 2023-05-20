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Собянин: Весь подвижной состав Мосгортранса адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров

13:22
  • суббота
  • 20 мая 2023

Таким пассажирам помогают сотрудники Центра обеспечения мобильности

На всех турникетах в московском метро появились тактильные надписи для слабовидящих пассажиров. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что надписи для пассажиров с ограниченными возможностями размещены также на колоннах экстренного вызова метро и МЦК. Сегодня в столичном метро ходит более четырёх тысяч современных вагонов, оборудованных тональной и световой сигнализацией о закрытии дверей.

Собянин напомнил, что слабовидящим пассажирам в метро и наземном транспорте активно помогают сотрудники Центра обеспечения мобильности. Они также работают также по заявкам на Северном и Южном речных вокзалах.

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