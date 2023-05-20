В Белгородской области сообщили о новых обстрелах ВСУ

Повреждены дома и хозпостройки

Украинские войска обстреляли утром 20 мая два населённых пункта в Белгородской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Муром пробита крыша складского помещения сельхозпредприятия и повреждена линия электропередачи. В Архангельском неразорвавшийся снаряд попал в частный жилой дом. Во время обстрелов мирные жители не пострадали.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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