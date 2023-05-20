Силы ПВО России перехватили 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

Об этом сообщили в Минобороны России

ПВО России сбило за минувшие сутки 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, а также управляемую бомбу GBU-32. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По информации российского военного ведомства, за сутки уничтожены 18 украинских беспилотников в небе над ЛНР и ДНР. В районе Кисловки под Харьковом наши военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Продолжается освобождение Артёмовска. Штурмовые группы, действующие в городе, на флангах прикрывают подразделения "Южной" группировки войск.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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