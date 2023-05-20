Волонтёры отмечают большой интерес к службе по контракту среди жителей столицы

Много вопросов задаёт молодёжь

Москвичи проявляют большой интерес к теме военной службы по контракту. Об этом журналистам рассказали волонтёры, помогающие гражданам определиться в этом вопросе.

По словам добровольных помощников, в основном интересуется молодёжь от 20 до 35 лет, реже мужчины после 45. Волонтёры говорят, что зачастую люди подходят просто выразить поддержку.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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