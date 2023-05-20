В Москве возводят храм в честь Александра Свирского

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На востоке Москвы возводят храм в честь преподобного Александра Свирского на Соколиной горе. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Каменный одноглавый храм выполнят в традициях архитектуры средневековой Руси, с центральной апсидой и приделом вместимостью до 550-ти человек. В состав комплекса также войдёт воскресная школа.

В настоящее время рабочие выкладывают кирпичные стены, а все монолитные работы планируют завершить до конца года. Приход ведёт активную социальную деятельность, помогает нуждающимся и собирает вещи и лекарства для участников СВО, сообщает "ТВ Центр".

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