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В Петергофе открыли сезон фонтанов

15:13
  • суббота
  • 20 мая 2023

На праздник съехались тысячи гостей

"ТВ Центр" публикует яркие кадры из Петергофа, там стартовал сезон фонтанов. Традиционный весенний праздник привлёк тысячи посетителей. В этом году мероприятие проходит с особым размахом - оно посвящено 300-летию торжественного показа Петром Великим императорской резиденции иностранным послам.

Для зрителей подготовили масштабное театрализованное представление, они также узнают об истории создания статуй и фонтанов Нижнего парка, и о том, чем каскады Петергофа отличаются от фонтанов Версаля.

В этом сезоне в музее-заповеднике после реставрации открылись павильоны Эрмитаж, Царицын и Ольгин, а также Китайский дворец и другие достопримечательности. По традиции завершится праздник красочным пиротехническим шоу.

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