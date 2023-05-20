В Белгороде опровергли слухи о прорыве украинской ДРГ

Информацию распространили некоторые СМИ

Информация о прорыве украинских диверсантов на территорию Белгородской области не соответствует действительности. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Там сказали, что 19 мая на границе Белгородской области планово велась работа Вооружённых сил России.

Ранее в некоторых СМИ появилась непроверенная информация о том, что на территорию Белгородской области прорвались украинские диверсанты. Сообщалось, что силовики вступили с ними в бой и ДРГ отошла обратно на Украину.

Раннее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что утром 20 мая ВСУ обстреляли два населённых пункта в Белгородской области – сёла Муром и Архангельское. Во время обстрелов мирные жители не пострадали.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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