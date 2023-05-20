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В культурных и творческих пространствах Москвы тестируют передовые разработки

18:18
  • суббота
  • 20 мая 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

В московских культурных и творческих пространствах тестируют передовые разработки. Подробности сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

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На территории "Дизайн-завода" проведут испытания инновационных счётчиков посетителей ZEN COUNT. В галерее "ЗДЕСЬ на Таганке" попробуют в деле устройство для распыления запахов NeuroAir.

В павильоне "Умный город" на ВДНХ специалисты изучат возможности мобильного приложения AI control, а в Московском зоопарке уже испытали систему ZooCV. Она поможет следить за состоянием животных с помощью искусственного интеллекта.

Мэр сообщил, что победителем конкурса "Новатор" в прошлом году стало мобильное приложение "Турфон".

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