ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша потребовала извинений от Зеленского

17:22
  • суббота
  • 20 мая 2023

За Волынскую резню

Польша призвала Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню. Подобные обращения к властям Украины звучат не в первый раз. Сегодня в Варшаве заявили, что извинения положительно повлияют на отношения двух стран.
Шольц после встречи с Зеленским сделал антироссийское заявление

В интервью Onet представитель польского МИДа Лукаш Ясина сказала, что Киев до сих пор не принёс извинения Варшаве за Волынскую резню. На уточняющий вопрос журналиста Ясина предложил Зеленскому сказать: "Извините, пожалуйста, мы просим прощения".

Мы, поляки, взяли на себя польскую ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Такой ответственности со стороны Украины не хватает.

Волынской резнёй называют события 1942–1943 годов, произошедшие на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН- УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты порядка ста тысяч этнических поляков. В 2016 году Польша на законодательном уровне признала Волынскую резню геноцидом.

В прошлом году президент Польши Анджей Дуда призвал Украину ясно выразить своё отношение к произошедшему, но ответа от Киева так и не последовало.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.