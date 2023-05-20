Польша потребовала извинений от Зеленского

За Волынскую резню

Польша призвала Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню. Подобные обращения к властям Украины звучат не в первый раз. Сегодня в Варшаве заявили, что извинения положительно повлияют на отношения двух стран.

В интервью Onet представитель польского МИДа Лукаш Ясина сказала, что Киев до сих пор не принёс извинения Варшаве за Волынскую резню. На уточняющий вопрос журналиста Ясина предложил Зеленскому сказать: "Извините, пожалуйста, мы просим прощения".

Мы, поляки, взяли на себя польскую ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Такой ответственности со стороны Украины не хватает.

Волынской резнёй называют события 1942–1943 годов, произошедшие на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии (ОУН- УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты порядка ста тысяч этнических поляков. В 2016 году Польша на законодательном уровне признала Волынскую резню геноцидом.

В прошлом году президент Польши Анджей Дуда призвал Украину ясно выразить своё отношение к произошедшему, но ответа от Киева так и не последовало.

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