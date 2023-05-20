ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штурмовые группы отчитались об освобождении Артёмовска

16:01
  • суббота
  • 20 мая 2023

Операция длилась 224 дня

Штурмовые отряды "Группы Вагнера" заявили об освобождении Артёмовска, сообщает РИА Новости.  Теперь открыта дорога к границам ДНР для полного освобождения республики.
Завершается операция по освобождению Артёмовска

Как заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, операция в Артёмовске длилась 224 дня. 

До 25 мая мы полностью осмотрим город, создадим рубежи обороны и передадим военным, чтобы дальше они занимались, а сами выйдем в полевые лагеря, сказал Пригожин.

Информацию Евгения Пригожина пока официально не подтвердило Министерство обороны России.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артемовске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.