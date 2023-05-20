Штурмовые группы отчитались об освобождении Артёмовска

Операция длилась 224 дня

Штурмовые отряды "Группы Вагнера" заявили об освобождении Артёмовска, сообщает РИА Новости. Теперь открыта дорога к границам ДНР для полного освобождения республики.

Как заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, операция в Артёмовске длилась 224 дня.

До 25 мая мы полностью осмотрим город, создадим рубежи обороны и передадим военным, чтобы дальше они занимались, а сами выйдем в полевые лагеря, сказал Пригожин.

Информацию Евгения Пригожина пока официально не подтвердило Министерство обороны России.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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