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Волонтёры: Москвичи часто выражают слова поддержки и благодарности за нашу работу

16:33
  • суббота
  • 20 мая 2023

Эта тема интересна москвичам

Жители столицы проявляют интерес к военной службе по контракту. Как рассказали волонтёры, работающие на пункте отбора в Москве, в основном этой темой интересуется молодёжь. По словам добровольных помощников, к ним с вопросами обращаются около 200-300 человек в день. Многие выражают слова благодарности и поддержки. 

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем". 

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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Волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту
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