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Собянин рассказал о малоизвестных шедеврах архитектуры

18:44
  • суббота
  • 20 мая 2023

Их немало в Москве

Сергей Собянин рассказал своим подписчикам "ВКонтакте" о малоизвестных широкой публике шедеврах архитектуры в старинных усадьбах Москвы.  

Усадьба Морозовых в Подсосенском переулке интересна своими интерьерами в римском, египетском и готическом стилях. Притягивает взгляды прохожих и городская усадьба Васильчиковых на Большой Никитской улице. В этом здании бывали Николай Гоголь, Фёдор Тютчев и Иван Айвазовский.

Мэр предложил всем желающим познакомиться с интересными фактами о московских усадьбах на портале mos.ru

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Историческое здание после реставрации
Городская усадьба в историческом центре Москвы
Городская усадьба в историческом центре Москвы
Городская усадьба в историческом центре Москвы
Городская усадьба в историческом центре Москвы
Историческое здание после реставрации
Историческое здание после реставрации
Музей военной формы на Большой Никитской улице
Музей военной формы на Большой Никитской улице
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