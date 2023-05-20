Собянин рассказал о малоизвестных шедеврах архитектуры

Их немало в Москве
Сергей Собянин рассказал своим подписчикам "ВКонтакте" о малоизвестных широкой публике шедеврах архитектуры в старинных усадьбах Москвы.
Усадьба Морозовых в Подсосенском переулке интересна своими интерьерами в римском, египетском и готическом стилях. Притягивает взгляды прохожих и городская усадьба Васильчиковых на Большой Никитской улице. В этом здании бывали Николай Гоголь, Фёдор Тютчев и Иван Айвазовский.
Мэр предложил всем желающим познакомиться с интересными фактами о московских усадьбах на портале mos.ru.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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