Истребителям F-16 предрекли массовое уничтожение на Украине

США и союзники обсуждают сроки передачи самолётов Киеву

В США предупредили Владимира Зеленского о судьбе истребителей F-16 на Украине. Если они вступят в бой с авиацией России, то их ждут уничтожение и, как следствие, потеря репутации, пишет влиятельное американское издание Military Watch Magazine.

В статье говорится, что существует риск получения технологий F-16 россиянами. Есть также большая вероятность того, что авиационный парк может понести значительные потери как от обстрелов аэродромов, так и в воздушных боях, так как устаревшая машина не сможет тягаться с российскими Су-35, МиГ-31 и Су-57.

На этой неделе стало известно о том, что США и их союзники обсуждают сроки передачи самолётов F-16 Украине. Также запущен процесс обучения украинских пилотов для управления этими истребителями.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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