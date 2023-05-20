Город Пологи в Запорожье частично обесточен после обстрела ВСУ

Мирные жители не пострадали

Город Пологи в Запорожской области частично обесточен из-за массированного обстрела со стороны Украины. Об этом сообщили журналистам в местных оперативных службах. По их данным, снаряды рвались на заводе "Минерал" и в районе электроподстанции.

В результате обстрела начался пожар, с огнём борются спасатели. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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