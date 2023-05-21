Путин поздравил участников операции по освобождению Артёмовска

Их представят к высоким наградам

С завершением операции по освобождению Артёмовска всех её участников поздравил президент Владимир Путин. Как отметили в пресс-службе Кремля, отличившихся представят к государственным наградам.

Ранее Минобороны России сообщило о полном освобождении Артёмовска. В ночь на 21 мая важный стратегический и транспортный узел Донбасса полностью перешёл под контроль российских военных, подтвердили в ведомстве.

Последний опорный пункт украинских националистов в городе был взят при артиллерийской и воздушной поддержке нашими штурмовыми отрядами.

Они же водрузили российский флаг на последней освобождённой улице города. Бои за Артёмовск продолжались с августа 2022 года, напоминает "ТВ Центр".

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